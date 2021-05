Slutspurt: Gå længst i din by eller bygd

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 22. maj 2021 - 11:06

Har du været mere aktiv i maj?

Det er der mange, der har. Maj måned har nemlig budt på forskellige aktiviteter med kampagnen Maaji Nuan. Der har for eksempel været gåture med ældre i Ilulissat, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk. Mens der også har været mini marathonløb for børn rundt omkring i landet.

Og nu sættes slutspurten ind, oplyser GIF i en pressemeddelelse.

- Alle kan være med i dysten - uanset alder og fysisk form! Hver en kilometer tæller! Hvad end det er gåturen til arbejde eller med hunden, løbeturen i foreningen eller til en Maaji Nuan-aktivitet, spadsereturen med familien eller walk’n talk-turen på arbejdet. Hjælp din by eller bygd godt på vej, inviter nogen med på tur, spred budskabet om dysten – og husk at registrere dine kilometer, lyder opfordringen fra Grønlands Idrætsforbund.

Hvis man drømmer om, at ens by eller bygd vinder konkurrencen, så er der en speciel formular man skal udfylde for at gå- eller løbetur bliver godkendt i dysten.

Hver gang du har gået eller løbet en tur, noterer du, hvor lang turen var i formularen her.

-Vi opdaterer løbende om stillingen, så man kan følge med på Grønlands idrætsforbundets Facebook side og på gif.gl, siger Ella Grødem fra Grønlands Idrætsforbund.

PISUTTA-initiativet er en del af Grønlands Idrætsforbunds Aalasa-indsats, som handler om at få Grønland i bevægelse – blandt andet ved at skabe interessefællesskaber, der tiltrækker flere ind i aktive fællesskaber.

Årgangene også i konkurrence

Udover by-dysten så er der også konkurrence for årgangene. Hvis du er født i 1956 eller i 1990, så kan du også konkurrere med enten dem der er født i 1957 eller 1992.

- Er du 56’er eller 80’er, så sørg for at hive dine årgangsfæller med ud og gå, siger Ella Grødem med et smil.