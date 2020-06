Slut med at score kassen på døgnanbragte børn

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. juni 2020 - 08:07

Det skal være slut med at betale overpris for at få et barn døgnanbragt.

Det oplyser direktør for Forvaltningen Børn og Familie Martha Lund Olsen. Forvaltningen er i gang med et større oprydningsarbejde for at sikre, at der vælges den mindst indgribende foranstaltning i forhold til det enkelte barn og i den forbindelse har man opdaget, at kommunen har betalt overpris for syv døgnanbringelser.

- Vi har eksempler på, at et ellers normalt fungerende barn på en døgninstitution har kostet kommunen det samme som børn, der har særlige problemer og skal opholde sig i en sikret døgninstitution, hvor kravet til personalestyrken er langt større, oplyser Martha Lund Olsen til Sermitisaq.AG.

Vi har ligget underdrejet

Forvaltningsdirektøren har følgende forklaring på, at kommunen åbenbart er endt i en situation, hvor man har betalt overpris for døgnanbringelser:

- Forvaltningen har i mange år ligget underdrejet og ikke haft det fornødne overskud til at se på hvert enkelt barns behov og prisniveauet blandt de private døgninstitutioner. Nu har vi imidlertid fået ansat flere sagsbehandlere, og sammenholdt med den nye politik om at sikre de mindst indgribende foranstaltninger er vi i gang med en større proces.

Kommunen arbejder nu målrettet på at få overført så mange børn som overhovedet muligt, der er egnet til at komme i familiepleje fremfor en døgninstitution. Kontoen for døgnanbringelser er i de senere år eksploderet med ekstra to cifrede millionbeløb, og nu arbejder man ihærdigt på at få udgiften til døgnanbringelser reduceret.

- Det er en lang proces. Men nu er vi i forvaltningen langt bedre klædt på til at tage hånd om disse sager, fastslår Martha Lund Olsen.

40.000 kroner mere om måneden

I referatet fra det seneste udvalgsmøde i Børn og Familie fremgår det, at den private døgninstitution Sikkerneq koster 40.000 kroner mere pr. barn om måneden end nogle af de andre døgninstitutioner.

- Vi har pt. 7 børn på denne institution, det vil sige en merudgift på 280.000 kr mere om måneden og 3,6 mio kr om året, fremgår det af referatet, hvor det også bliver oplyst, at kommunens nye målrettede indsats for at få flere døgnanbragte børn overført til familiepleje har ”skabt stort røre blandt de private døgninstitutioner”.

Kommunen har i tvisten med de private døgninstitutioner allieret sig med Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.