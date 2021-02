Slut med at børn kan beholde narkopenge

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. februar 2021 - 09:25

På et punkt adskiller de grønlandske konfiskationsregler sig fra den danske lovgivning, og det er Justitsministeriet på vej til at rette op på, hvilket sker efter anmodning fra Naalakkersuisut og Grønlands Politi helt tilbage til 2019.

Som loven er skruet sammen i dag må politiet ikke foretage en konfiskation over for børn under den kriminelle lavalder, idet konfiskation efter grønlandsk ret er en foranstaltning på lige fod med andre foranstaltninger.

Uhensigtsmæssig retstilstand

Det er Justitsministeriets opfattelse, at den grønlandske retstilstand er uhensigtsmæssig, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget som ventes at blive behandlet på Inatsisartuts Forårssamling og dernæst i Folketingets næste samling.

- Eksempelvis vil en pusher kunne overlade et udbytte, som må antages at stamme fra hashhandel, til en 13-årig med den konsekvens, at politiet efter omstændighederne ikke kan konfiskere udbyttet, da besiddelse af penge ikke er ulovligt i sig selv, står der i lovbemærkningen.

Med ændringen vil Grønlands Politi eksempelvis kunne konfiskere fiskegarn hos et barn under 15 år, hvis det er brugt til ulovligt fiskeri.

Konfiskation af udbytter udvides

Kriminalloven skal også justeres på et andet punkt, når det gælder sager om euforiserende stoffer. Her vil en lovændring sikre, at politiet får en udvidet ret til at konfiskere udbytter i narkosager.

- Der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for udvidet udbyttekonfiskation i tilfælde af en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, hvis ikke der også er tale om en særlig grov lovovertrædelse, oplyses det i lovbemærkningen.

Ændringen har således til formål, at politiet skal have ”mulighed for at konfiskere større formueværdier, selv om den tiltalte er dømt for en forbrydelse, der konkret har givet et meget lille eller intet udbytte, når det efter oplysningerne om den dømtes indtægter forekommer usandsynligt, at disse værdier er opnået på lovlig vis”.