Slettemark-søskende klar til World Cup

Redaktionen Fredag, 24. november 2023 - 12:41

Lørdag kl. 09.30 grønlandsk tid begynder world cup i skiskydning i Østersund i Sverige.

For første gang nogensinde har Grønland et hold med til stafet på world cup-niveau, da Sondre og Ukaleq Slettemark stiller op til første løb i single-mix-stafetten.

Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Forbundet fortæller, at Sondre kvalificerede sig til world cup sidste år og nu står over at debutere i skiskydningens 1. division.

Handler om at fuldføre

- Vi går til konkurrencen med vished om, at det er nogle rigtig stærke hold, vi løber op imod. Det er vores første stafet sammen, så vores fokus er at gøre en god gennemføring og få erfaring med dette konkurrenceformatet.

- Vi løber på en 1,5 km bane og skal totalt løbe 9 omgange. Vi skal være godt tilfreds, hvis vi får lov til at fuldføre løbet uden at blive hentet med en runde af det førende hold, for så udgår man fra konkurrencen. Erfaringsbygging er det vigtigste for os nu, for vi tror at denne type stafet bliver en god konkurrence for os i årene som kommer, lyder det fra de to søskende i en fællesudtalelse.

Søndag løber de begge igen med til den lange distance, Ukaleq kl 08.20 og Sondre kl. 11.30 (grønlandsk tid).