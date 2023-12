Forrygende sæsonstart for Slettemark

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 12. december 2023 - 11:09

19-årig Sondre Slettemark har startet sin sæson med forrygende fart i skiene. Fredag og lørdag i sidste uge har han løbet til henholdsvis en 20. og en 22. plads blandt seniorer til IBU Cup, der er blevet afviklet i Sverige. Sondre Slettemark har ellers stadig to år tilbage som junior, men kan allerede nu kæmpe side om side med de mere erfarne seniorer i skiskydning.

De to løb havde en distance på 10 kilometer med to skydninger. Mere end 100 skiskytter deltog, oplyser Grønlands Biathlon Forbund.

Et skud opad i niveau

Sondre Slettemark startede weekendens cup med fejlfrie skydninger og kom i mål kun 1 minut og 40 sekunder efter vinderen. Det andet løb blev med to forbiere, men han kunne komme i mål som nr. 22, lidt over to minutter efter vinderen.

Med de to løb i bagagen blev Slettemark kvalificeret til søndagens jagtstart i seniorklassen. Her fik han en forbier i tre skydninger, og nåede i mål som nr. 27.

Resultaterne er et stort nøk opad i forhold til sidste år.

- Jeg er virkelig super tilfreds med disse tre løb. Jeg har taget et stort skridt nærmere de bedste siden sidste år, hvor jeg blev nr. 70, 66 og 48 til løbene her i Idre, Sverige. Til World Cup sidste uge løb jeg jævnt med de bedste på løjpens tekniske partier, men tabte naturligvis i de stejle bakker.

Teknikken er forbedret

- I IBU cup løber jeg faktisk bedre end de bedste på de tekniske dele af løjpen, men taber i de stejle bakker. Det er nemt at se, hvad jeg skal blive bedre på for at kæmpe helt til tops, men jeg er på ingen måde skræmt af niveauet, siger Sondre Slettemark.

Sondre Slettemark er nu nr. 29 på den samlede IBU Cup resultatsliste.