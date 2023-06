»Fra slemt til værre«

Redaktionen Torsdag, 22. juni 2023 - 10:49

Et team af internationale forskere har afsløret en brandvarm nyhed: Arktis kan være fri for havis omkring et årti tidligere end forventet. Det skriver avisen AG.

Isfrie sensomre vil opstå allerede i 2030´erne.

Sådan lyder den forudsigelse – eller advarsel – som kan have både negative, uforudsigelige, men også positive virkninger i Grønland:

Negative for dyrelivet, ikke mindst isbjørnen. Men positive for erhvervslivet og turismen, fordi der hermed åbnes op for mere kommerciel aktivitet i takt med, at shipping-branchen udnytter de nye sejlruter, og adgangen til Grønlands råstoffer gøres mere tilgængelig.

- Vores resultater understreger de dybe indvirkninger, som drivhusgasemissioner har på Arktis og viser vigtigheden af at planlægge og tilpasse sig et sæsonbestemt, isfrit Arktis i den nærmeste fremtid, skriver forskerteamet i det ansete tidsskrift Nature.

Ekstreme begivenheder

Forskernes resultater er den seneste uge blevet citeret i verdens største medier. Globalt er bekymringen, at dét som sker i Arktis, ikke bliver i Arktis.

- Vi skal forberede os på en verden med et varmere Arktis meget snart, siger Seung-Ki Min til CNN; han er hovedforfatter til studiet og professor ved et universitet i Sydkorea.

