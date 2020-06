Slagteri er klar til at mindske affald

redaktionen Fredag, 12. juni 2020 - 14:08

- Slagteriaffald mindskes med 100 tons.

Det skriver slagteriet Neqi A/S i en pressemeddelelse, efter indgået en ny aftale omkring miljøgodkendelse med Departementet for Natur og Miljø, som har stillet krav til, hvordan slagteriet skal håndtere slagteriaffald.

- Hvor der tidligere har været tale om at alt ikke-konsumérbart stort set blev gravet ned ved dumpen, er der i den nye aftale specificeret, at for eksempel lunger, nyre skal bruges til hundefoder, at mavesæk skal presses, så det flydende indhold kan ledes i havet eller anvendes til gødning, ben, horn og mindre organer skal forbrændes og kun tarme med indhold skal graves ned, fremgår det.

Foder og snacks til hunde

Før blev cirka 9,3 kilo pr. lam nedgravet, men nu må der i den nye aftale kun nedgraves omkring 2,2 kilo.

Derudover skal der laves to kilo hundefoder og hundesnacks, ledes 4,7 kilo flydende affald i havet og forbrændes 1,3 kilo. Det er ud af et lam på 30 kilo. Herudover er der lidt over fem kilo andre biprodukter, som dog bruges til konsum (lever, hoved) og selve skindet.

Tilbage er så cirka 15,5 kilo lammekød, som Neqi A/S skærer op og forædler resten af året.

- Samlet set henover én slagtesæson med 20.000 slagtede lam og får svarer det til, at slagteriaffald formindskes med omkring 100 tons, udtaler Neqi A/S’ fabrikschef, Ole Vestergaard.