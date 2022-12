Redaktionen Torsdag, 22. december 2022 - 08:55

Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz kommer sammen med færingerne til at holde hånden under den nye SVM-regering i Danmark, hvis den står til at blive væltet. Men sikkerhedsnettet kommer med en pris ifølge Siumut.

Det skriver avisen AG.

- Jeg forventer, at intet bliver besluttet uden om Grønland, hvis det handler om Grønland. Vi skal vide, hvad der foregår i forhold til vores land. Vi skal være med til at beslutte, hvad der skal ske. Det skal være slut med dén her mentalitet, hvor man henviser til grundloven og dermed forhindrer Grønland i at være medbestemmende, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Så hvordan skal det foregå helt konkret?

- Det er målet, at vi får en slags vetoret i grønlandske anliggender, svarer Aki-Matilda.

Ifølge Siumut-politikeren handler det blandt andet om, at oplysninger om grønlandske forhold – også internationale informationer – deles med Naalakkersuisut, som så har ansvar for at holde Inatsisartut orienteret. Udenrigspolitikken er i den forbindelse ingen undtagelse, selvom den er dansk ansvarsområde ifølge grundloven.

- Historisk har det været en svær pille at sluge for regeringer, at Grønland skal involveres 100 procent i udenrigspolitikken. Men vi skal have adgang til de informationer, som Danmark ligger inde med i forhold til udenrigspolitiske sager, der vedrører os, fremhæver Aki-Matilda Høegh-Dam.

