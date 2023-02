Slædepatruljen Sirius: Gjort af det rette stof?

Redaktionen Torsdag, 23. februar 2023 - 09:04

Temperaturen er minus 40, og der er snestorm på vej. Din makker, jeres hunde og du befinder jer midt i ingenting i Nordøstgrønland.

Om artiklen Denne artikel er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler.

I følger ganske vist en aftalt rute og navigerer med kompas; men ingen har nogensinde afprøvet netop denne rute og ved, hvilke udfordringer der venter.

Måske er det bedst at slå telt op, fastgøre hundene i kæden og komme i læ? Eller er det bedst at forsøge at nå 12 km længere frem og søge læ på sydsiden af højderyggen?

Den slags situationer er ’hverdag’ for mændene i Danmarks Siriuspatrulje. Når man sender folk ud i den type situationer, vil man gerne være sikker på, at de kan klare det; at de er mænd af rette stof. Det skriver avisen AG.

Men hvad er ’det rette stof’?

Hvad kræver det fysisk og mentalt at kunne præstere og træffe de rigtige valg i ekstreme situationer?

Det har vi undersøgt ved at se på optagelseskravene fra Sirius-patruljens oprettelse i 1950 til 2015.

