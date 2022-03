Slædehundefoder bliver markant dyrere

Redaktion Lørdag, 26. marts 2022 - 15:00

Efterdønninger fra corona-krisen, krigen mellem Rusland og Ukraine og de efterfølgende sanktioner imod Rusland har medført, at priserne på en lang række råvarer er røget i vejret. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det drejer sig for eksempel om korn, men også om fedt og proteiner, der er hovedingredienserne i slædehundefoder, som Grønland importerer 600-700 tons af årligt fra Danmark.



– Kornpriserne er steget, dels fordi høstudbyttet har været dårligt, dels fordi vi nu har en krig mellem Rusland og Ukraine, der ryster markederne. Den aktuelle efterspørgsel på fedt og proteiner som råvarer skyldes efterdønninger af corona-krisen, hvor restauranter og cafeer har været lukket, hvilket har betydet, at landbruget har sat produktionen ned. Fedt og proteiner, som anvendes i hundefoder, er jo biprodukter fra humanproduktionen, så det handler i sidste ende om udbud og efterspørgsel, siger Christian Thomsen, der er salgschef i Vital Petfood, der står for at producere de to typer af slædehundefoder, som kan købes i Grønland.

