Slædehunde druknet under voldsomt regnvejr

Jensine Berthelsen Onsdag, 12. april 2023 - 17:49

Fanger og turistaktør Justus Utuaq fra Kulusuk vågnede op til påskemorgen sammen med sin familie og havde set frem til en god og fredelig påskedag. Men påskemorgenen startede alt andet end fredeligt.

Det viste sig nemlig, at et usædvanligt og pludseligt vejrskifte med enorme regnmængder havde hærget i Kulusuk natten til påskedag, og det endte med at koste syv af hans slædehunde livet.

Justus Utuaq blev ringet op tidligt påskemorgen og gjort opmærksom på det enorme regnvejr, der havde hærget natten igennem.

- Jeg kiggede ud af vinduet og fik mig en chok, for vores hundeplads var blevet til en enorm sø, og da jeg tog derhen opdagede jeg at hele syv af mine 18 hunde var druknet, fortæller Justus Utuaq fra Kulusuk.

Tjekkede hundene aftenen før

Det er ikke tilladt for fangerne at have deres hunde bundet i bygden, og derfor var Justus Utuaq´s hunde på havisen nær bygden. Havisen er normalt stabil tyk og godt med sne og derfor havde Justus Utuaq på ingen måde forestillet sig, at hans hunde skulle blive udsat for fare.

- Jeg har igennem næsten hele mit liv haft hunde og kørt hundeslæde. Hundende var trygge, da jeg påskelørdag sidst på aftenen tilså dem ved 23-tiden, Så jeg gik roligt i seng, men fik mig et chok næste morgen, fortæller Justus Utuaq til Sermitsiaq.AG.

Ikke nok med at Justus Utuaq mistede syv af sine hunde. Hans far mistede i samme ombæring syv af sine, der led samme skæbne.

- Mine hunde og min fars hunde, som bliver brugt af mine børn, var bundet på havisen i forlængelse af hinanden. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at ikke kun jeg havde mistet så mange hunde, for også syv af min fars hunde var druknet. Så vi har mistet 14 hunde i løbet af en enkelt nat, fortæller Justus Utuaq.

Risiko for misted intægt

Synes der mødte Justus Utuaq påskemorgen, hvor isen stod under vand efter nattens regnvejer. Justus Utuaq

Blandt de druknede hunde var førerhundene, som er uundværlige for deres ejere, fordi de styrer de øvrige hunde.

I Østgrønland spænder man hundene anderledes for hundeslæden end i vest. Hundene er to og to sammen på række og førerhundene er naturligvis allerforrest.

- Desværre har vi mistet vores førerhunde, så nu må jeg bruge tid og energi på at træne nye førerhunde. Jeg kender alt til slædehunde, så jeg ved det nok skal lykkes at finde de rigtige hunde, der fremover skal føre, men det tager tid og desværre nok indtægter, for ud over fangst lever jeg også af hundeslædekørsel for turister i samarbejde med turismeaktører her i Kulusuk, fortæller Justus Utuaq.

Aldrig sket før

Justus har aldrig i sit liv oplevet at miste hunde til usædvanlige vejrfænomener, i det konkrete tilfælde enorme regnmængder der har gjort den ellers stabile og tykke havis til en enorm sø i løbet af blot én nat.

Han sved ikke, om han kan få hjælp eller nogen form for erstatning, og om der overhovedet findes nogen form for hjælp at hente i sådanne usædvanlige situationer.

- Jeg må krydse fingre for, at resten af mine hunde kan indordne sig en ny førerhund, og at der ikke går for lang tid med at optræne den nye førerhund, så jeg sammen med mine hunde igen kan tilbyde turisterne hundeslædekørsel her i området. Turisterne elsker at få denne oplevelse og det giver os fangere gode bi-indtægter, fortæller Justus Utuaq.