Skyldig i forsøg på manddrab og flere forhold om vold

Merete Lindstrøm Mandag, 15. maj 2023 - 17:44

Han stod tiltalt for 50 forhold, herunder drabsforsøg, hærværk, knivkast efter betjente, bedrageri, vold mod kvinder og blufærdighedskrænkelse i fjeldet.

Han er tidligere idømt 8 måneders anbringelse i anstalt for vold og trusler, men på baggrund af et nyt anklageskrift med flere og mere omfattende lovovertrædelser har anklagemyndigheden fremlagt et krav om, at manden i stedet idømmes 4 år og 6 måneder.

LÆS OGSÅ: Retssag begynder i dag: Anklageskriftet indeholder 50 forbrydelser

Skyldsspørgsmålet blev afgjort fredag eftermiddag, men hvilke sanktioner, der følger med, er endnu ikke afgjort, fordi retten afventer en mentalundersøgelse af manden. Det fortæller specialanklager hos Grønlands Politi, Martin Strandby Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Forventer afgørelse 29. juni

Han oplyser, at der ikke er beviser til at dømme manden skyldig i alle 50 forhold.

- I grove træk er han fundet skyldig i forsøg på manddrab og en række voldsforhold og en række sager om bedrageri, mens han er frifundet i omkring halvdelen af bedrageriforholdende og for blufærdighedskrænkelser, siger anklageren.

Retten lagde blandt andet til grund for frifindelserne i bedragerisagerne, at man ikke kunne se ham på videoovervågningen og dermed ikke knytte ham til gerningssted og tidspunkt i alle sagerne.

Nu afventer retten så en mentalundersøgelse af den dømte for at slå fast, hvilken form for sanktion, der skal finde sted.

- Hvis alt går vel skal der ske sanktionsafgørelse 29. juni. Det handler om, hvorvidt der skal ske almindelig foranstaltning eller ej. Hvis ikke det er tilfældet, kan afgørelsen komme til at ske senere, fortæller anklageren.