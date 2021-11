Skuffelse over ny råstoflov

Redaktionen Søndag, 21. november 2021 - 10:42

Naalakkersuisuts lovforslag om at forbyde forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran blev i sidste uge vedtaget i Inatsisartut med 11 stemmer for og 9 imod. Dermed er der sat en grænse på maksimalt 100 ppm (100 gram uran per 1 ton malm) ved råstofprojekter i Grønland.

Dertil er der skabt hjemmel til, at også thorium og andre radioaktive stoffer kan blive forbudt af Naalakkersuisut uden inddragelse af Inatsisartut.

Skyder med spredehagl

Målet med den nye lov var blandt andet at stoppe Greenland Minerals’ projekt i Kuannersuit, men også andre projekter rammes.

– Vi er meget skuffede over lovgivningen. Vi føler, at man fra politisk hold skyder med spredehagl, når man forsøger at løse et specifi kt problem med et enkeltstående projekt. I stedet for at indføre en ny lov, kunne man have gjort brug af de eksisterende godkendelsesprocesser som VVM, VSB og SIA, siger direktør i Hudson Resources, Jim Cambon til avisen Sermitsiaq.

