Skuespilleruddannelse opgraderes: Optagelsesprøve skal fortsat give adgang

Thomas Munk Veirum Mandag, 13. marts 2023 - 16:45

Grønlands Nationalteater står for skuespilleruddannelsen her i landet og Nationalteatret har tilbage i 2020 indstillet til Naalakkersuisut, at skuespilleruddannelsen ændres fra at være en toårig erhvervsuddannelse til at blive en treårig bacheloruddannelse.

Det vil bringe uddannelsenn op til internaionale standarder og give de studerende bedre muligheder for efteruddannelser efterfølgende, lyder argumenterne blandt andet for opgraderingen.

Naalakkersuisut er i den forbindelse i gang med de indledende øvelser. Der er således sendt en bekendtgørelse i høring, der skal bane vejen for, at selvom skuespilleruddannelsen bliver en bachelor, så skal skolen fortsat have lov til at optage sine studerende ved en optagelsesprøve.

Talent og evner

Ifølge loven skal studerende normalt have bestået en gymnasial uddannelse for at komme ind på en bacheloruddannelse. Det krav skal ikke gælde på skuespillerskolen, hvor studerende altså også efter en opgradering af uddannelsen skal vise deres evner ved en prøve:

- Det afgørende grundlag for adgang til bacheloruddannelsen i skuespil er således ansøgerens kunstneriske talent og evner, skriver Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, der har sendt bekendtgørelsen i høring.

Teaterchef Susanne Andreasen fortæller til Sermitsiaq.AG, at det er et stort arbejde at få opgraderet uddannelsen, blandt andet fordi det bliver den første kunstneriske bacheloruddannelse her i landet.

Teaterchef glæder sig

Hun glæder sig i den grad frem til at få de sidste ting på plads omkring opgraderingen, men det er endnu ikke sikkert hvornår det sker.

Derfor optages dette års elever på den toårige uddannelse, men Susanne Andreasen håber på, at alt falder på plads så elever kan blive de første bachelorer i skuespil fra Skuespillerskolen.

Den seneste tid har der været særlig stor på grønlandske skuespillere, fordi filmen Ivalu har været nomineret til den prestigefyldte Oscar-pris i kategorien bedste kortfilm.