Skuespillerskolen får ny leder

Torsdag, 03. januar 2019 - 08:25

Ruth Montgomery-Andersen er ny leder af Skuespillerskolen i Grønland, og overtager det hold skuespillerelever, som startede i august 2018.

Ruth Montgomery-Andersen, der er tiltrådt den 1. januar i år, er uddannet danser med en akademisk uddannelse inden for kultur og sundhedsvidenskab. Hun har mange års erfaring inden for projektstyring, uddannelse - og talentudvikling.

- Jeg ser frem til at arbejde med de unge talentfulde skuespillerstuderende og være med til at styrke skolens scenekunstnerisk og akademiske profiler, siger Ruth Montgomery-Andersen ifølge en pressemeddelelse.

Og Nunatta Isiginnaartitsisarfias teaterchef, Susanne Andreasen fortsætter:

- På Nunatta Isiginnaartitsisarfia ser vi frem til samarbejdet med Ruth Montgomery-Andersen, og vi glæder os over at kunne trække på hendes erfaring i forbindelse med de opgaver, som uddannelsen står overfor. Det er ingen hemmelighed, at vi arbejder på at forlænge uddannelsen med et år, og få den bragt op på bachelorniveau. Ikke fordi vi skal uddanne teoretikere, men bl.a. fordi vi på den måde kan sammenligne vores uddannelse internationalt og give de studerende mulighed for efteruddannelse, en større grad af udveksling og i sidste ende et meget bedre fundament til deres tilværelse som skabende og udøvende kunstnere.

Ruth Montgomery-Andersen afløser den foregående leder Varste M. Mathæussen, som selv har valgt at fratræde sin stilling til årsskiftet.