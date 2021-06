Skuespillerelevers turné aflyst

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 24. juni 2021 - 14:17

Der bliver ingen forestillinger med skuespillerelevers familieforestilling ”Ataqqinartunnguaq” i andre byer end Nuuk.

Det meddeler Nationalteatret i en pressemeddelelse.

Rejsen til Ilulissat og Qeqertarsuaq er nemlig aflyst grundet ændrede flyafgange, som er konsekvens af Nuuks nedlukning i midten af denne måned.

- Jeg er virkelig ked af, at det ikke kan lykkes at sende forestillingen på turné. Vi ville enormt gerne have spillet i Ilulissat og Qeqertarsuaq og også givet skuespillereleverne den afslutning på deres uddannelse, udtaler teaterchef Susanne Andreassen.

Forestilling kun i Nuuk

De fem unge skuespillerelever skulle efter planerne af sted fra Nuuk den 21. juni og skulle rejse tilbage til Nuuk den 28. juni. Men efter de ændrede afgange skulle skuespillereleverne først af sted fra Nuuk den 28. juni. Det betyder, at nationalteatret har valgt at aflyse turnéen.

I stedet får borgere i Nuuk igen mulighed for at se forestillingen ”Ataqqinartunnguaq”, da nationalteatret åbner op for flere forestillinger i hovedstaden.

- Vi vælger at spille forestillingen i Nuuk den 26. og 27. juni i stedet for, siger teaterchefen.

Familieforestillingen ”Ataqqinartunnguaq” er den forunderlige fortælling om den lille prins, der på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden, livet og døden at kende.