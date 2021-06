Skuespillereleverne skal på mini turné

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 31. maj 2021 - 16:55

Fem unge måske kommende skuespillere skal afslutte deres uddannelse med en eventyrlig familieforestilling. Forestillingen vil være en ny version af klassikeren ’Den lille prins’ – Ataqqinartunnguaq.

Har du været på en dannelsesrejse? Det har Den lille prins. Under hans dannelsesrejse rundt i universet lærer han kærligheden, livet og døden at kende. På sin tur møder han forskellige personer, han møder blandt andet en pilot, en dronning, den forfængelige, og en dranker, der drikker for at glemme, at han drikker.

Vivi Sørensen som instruktør

Skuespillereleverne Aviana Steinbacher, Camilla Mølgaard, Kuka Fleischer, Malu Egede Lynge og Kuluk Helms skal vise deres talenter i en times tid for deres publikum i denne forestilling.

Journalist, skuespiller og instruktør Vivi Sørensen er instruktør på familieforestillingen. Hun har tidligere samarbejdet med Nationalteateret og Skuespillerskolen.

Forestillingen er på grønlandsk og varer 55 minutter og kan ses af børn fra 7 år.