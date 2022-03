Skuespiller i Borgen: En overvældende oplevelse

Redaktionen Søndag, 13. marts 2022 - 15:37

– Jeg er jo meget anderledes end min karakter Emmy Rasmussen, når det kommer til politik. Jeg vil helst ikke forholde mig til den politiske dimension i serien, men bare sige, at jeg er super glad for al den omtale, serien har opnået i podcasts, anmeldelser og omtaler, hvor flere også fremhæver seriens dramaturgi, som interesserer mig mere end de politiske paralleller til virkeligheden.

Sådan siger Nivi Pedersen, der har en af de bærende roller i TV-serien Borgen, der vises lige nu på både DR og Netflix.

Det skriver avisen Sermitsiaq.



Nivi Pedersen har de senere år primært arbejdet som instruktør blandt andet på dokumentarfilmen ”Pilluarneq Ersigiunnaarpara” (Lykken skræmmer mig ikke længere), som har vundet flere filmpriser.



Hun debuterede tilbage i 2014 som skuespiller i Malik Kleists gyserfilm ”Unnuap Taarnerpaafiani” (Når natten er mørkest), og har siden medvirket i alt fra kortfilmsprojekter som ”The Last Walk” fra 2016 til den svensk-islandske serie ”Tynd is” fra 2020. Senest har hun også en hovedrolle i Aka

Hansens kortfilm ‘Ajornavianngilatit (You’ll be Okay). Men med Borgen træder Nivi Pedersen ind på den helt store internationale scene.



– Jeg har mere eller mindre forsøgt at lade være med at fokusere på, hvor mange der kigger med. Det er lidt overvældende, når folk skriver fra Sydamerika, at de har set mig i TV. Men nu bor jeg jo her i Nuuk, hvor folk er meget afslappede. Jeg tror mest, at det er mine forældre der får kommentarer, griner Nivi Pedersen.

Læs hele historien i denne uge Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her: