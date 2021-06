Skudepisode: Tre piger overdraget til de sociale myndigheder

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. juni 2021 - 13:06

Tre piger blev anholdt søndag, efter at de havde affyret skud ud for Ikamiut.

Vagtchef ved Grønlands Politi Julie Senderovitz Bendtsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de tre alle er under 18 år, og at de derfor er blevet overgivet til de sociale myndigheder.

Vagtchefen fortæller, at politiets foreløbige efterforskning viser, at de tre unges rejse begyndte i bygden Oqaatsut, der ligger nord for Ilulissat.

- De tre unge stjæler en jolle i Oqaatsut og sejler herfra til Qasigiannguit. Her stjæler de brændstof til at sejle videre til bygden Ikamiut, hvor de skulle lede efter mere brændstof, forklarer Julie Senderovitz Bendtsen.

Skød for at tiltrække opmærksomhed

Noget går dog galt, da de tre unge sejler videre fra Ikamiut. Her får de problemer med jollens motor, har pigerne forklaret til politiet:

- De siger selv, at de får problemer med motoren, så de skyder for at tiltrække sig opmærksomhed for at få hjælp. Det er deres foreløbige forklaring, siger vagtchefen, der understreger, at sagen fortsat efterforskes.

Søndag meldte politiet ud, at de unge kvinder havde skudt i forbindelse med, at kommunefogeden i Ikamiut var i gang med at udføre en civilanholdelse af dem, men pigerne er altså kommet med en anden forklaring.

Betjente sendt afsted fra Aasiaat

Ifølge vagtchefen var det politibetjente fra Aasiaat, der blev sendt afsted, da der søndag omkring middag blev meldt om skud ved Ikamiut.

- De fik kontakt til jollen på VHF-radioen, da de nærmede sig, og fik de tre unge til at smide skydevåbnet fra sig. På det tidspunkt kendte man jo ikke deres intentioner.

- Alt forløb stille og roligt, siger Julie Senderovitz Bendtsen.