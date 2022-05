Skud fra våben er nu den største dødsårsag for unge amerikanere

Ritzau Fredag, 27. maj 2022 - 07:09

Skud fra våben har overhalet trafikulykker som den største dødsårsag for børn og teenagere i USA.

Det fremgår af de seneste tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

I alt blev 4368 børn og unge under 20 år dræbt af skud i USA i 2020, der er det seneste år med tilgængelig data. Det svarer til 5,4 døde per 100.000 i aldersgruppen.

Næsten to tredjedele af dødsfaldene skyldtes overlagte drab.

Næsten 30 procent af de var selvmord. Lidt over tre procent klarificeres som uheld, mens årsagen til to procent ikke ligger fast.

19 børn dræbt tirsdag

Til sammenligning blev 4036 samme år dræbt i trafikulykker, der tidligere var den største dødsårsag blandt de 0-19-årige.

De seneste år er afstanden mellem de to dødsårsager snævret ind, i takt med at trafiksikkerheden er blevet forbedret, samtidig med at antallet af skudrelaterede dødsfald er steget.

Tallene fra CDC er blevet offentliggjort i et indlæg i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM).

De viser også, at andelen af skuddrab på amerikanske børn og teenagere er vokset markant de senere år. Senest måtte 19 børn lade livet, da en ung mand tirsdag åbnede ild på en skole i Texas.

Steg under corona

Det er ifølge forfatterne bag indlægget på linje med andre studier, der har vist, at voldelige episoder med skydevåben tog til i USA under coronapandemien.

Forklaringen på dette ligger endnu ikke fast. Alligevel noterer forfatterne bag indlægget i NEJM sig, at "det ikke kan forventes", at antallet af skudepisoder falder til "det niveau, det lå på før pandemien".

Over fire gange så mange sorte børn som hvide blev dræbt af skud, og omkring seks gange så mange drenge som piger.

Debat blusser op påny

Målt per indbygger var dødsraten højst i hovedstaden Washington D.C. efterfulgt af delstaterne Louisiana og Alaska.

Tirsdagens skoleskyderi i Texas har fået debatten om USA's lempelige våbenlove til at blusse op på ny.

En måling fra Reuters/Ipos viste onsdag, at et klart flertal af amerikanerne bakker op om strammere våbenlove, men at de samtidig ikke tror på, at myndighederne har tænkt sig at gribe ind.