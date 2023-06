Skud-sag i Maniitsoq: Mand tilbageholdes 26 dage

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. juni 2023 - 10:39

Grønlands Politi modtog lørdag middag anmeldelse om, at der var blevet affyret flere skud i området omkring Esbjergip Aqqutaa i Maniitsoq.

Politiet rykkede ud, og området blev afspærret. Omkring en times tid senere kunne politiet dog sige, at der igen var sikkert at færdes i området, og at tre mænd var blevet anholdt i sagen.

Vagtchef Gideon Quist oplyser søndag til Sermitsiaq.AG, at to af mændene er blevet løsladt, mens den tredje, en 26-årig mand, er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet oplyser mandag, at manden er tilbageholdt i 26 dage, og han er sigtet for vold mod to forskellige personer.

Vagtchen oplyser om hændelsen, at skyderiet er foregået i forbindelse med uoverensstemmelser ved et drikkelag i misbrugsmiljøet i Maniitsoq. De to personer, der er blevet løsladt, blev anholdt da de løb fra stedet under skyderiet, og de er altså ikke sigtet i sagen.