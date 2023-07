Et skridt tættere på fiskeproduktion i Savissivik

Redaktionen Fredag, 28. juli 2023 - 09:59

Savissivik ApS, som blev stiftet sidste år i august, er i gang med at undersøge mulighederne for etablering af en indhandlingsanlæg for hellefisk i Savissivik, der har omkring 50 indbyggere, siger Edvard Olsen, som er medejer af selskabet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dermed er der nu endelig udsigt til igangsættelse fiskerierhvervet i bygden, hvor sælskindsindhandlingen var det eneste indtægtskilde for de lokale fangerfamilier i de seneste mange år.

Og det er netop fiskerierhvervet som skal sikre bygdens fremtidige eksistens, mener formanden for bygdebestyrelsen.

Igangværende undersøgelser

Edvard Olsen, som medejer af Savissivik ApS, der også er vicedirektør i Halibut Greenland ApS, siger, at de i den seneste tid har undersøgt om, hvorvidt der er økonomisk grundlag for etablering af indhandlingsanlæg for hellefisk i Savissivik.

