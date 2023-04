Et skridt frem for selskab i Ivittuut

Redaktionen Lørdag, 15. april 2023 - 09:46

Eclipse Metals, der har hovedkontor i den australske by Perth, leder efter sjældne jordarter, kvarts og kryolit-fluorid samt jern-zink ved Ivittuut i Sydgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selskabet har netop annonceret, at de har afsluttet den første fase af projektet, og har indleveret forslag til, hvad deres miljøundersøgelse (vurderinger af virkninger for miljøet, VVM) og redegørelse for de sociale virkninger af projektet (Social Impact Assessment, SIA) skal indeholde.

Det vil sige en form for en indholdsfortegnelse for de to rapporter. Selskabet har oplyst, at de får bistand fra det rådgivende ingeniørfirma COWI. Når indholdsfortegnelsen er godkendt af myndighederne, kan arbejdet med rapporterne sættes i gang.

– At vi nu har indsendt vores køreplan for VVM og SIA betyder, at vi går ind i et nyt kapitel i ansøgningsprocessen frem mod en udvindingstilladelse med det formål at producere industrielle metaller og sjældne jordarter.

Læs hele artiklen i den seneste udgave af Sermitsiaq her: