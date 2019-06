Skraldeko ved et tilfælde

Toke Brødsgaard Søndag, 16. juni 2019 - 12:15

Den velkendte orange ko med de sorte pletter er ved et tilfælde endt sine dage som skraldeko. Oprindelig var koen en del af den verdensomspændende Cow Parade, der fandt sted i København fra juni til september 2007. Her blev 42 køer af glasfiber udsmykket og udstillet som en del af den kunst- og kulturevent som Cow Parade var. Efterfølgende blev alle køerne sat på auktion og solgt til højestbydende. Overskuddet fra auktionen gik til foreningen Red Barnet, der fik 1,4 millioner kroner.

Til Grønland ved et tilfælde

KN Tagdækning A/S var et af de selskaber, der købte en ko. Faktisk købte de flere, og de døbte dem #KNora som en kombination af deres virksomhedsnavn og Nora, afledt af Nora Malkeko, kendt som borger i Andeby fra Anders And.

Den velkendte skraldeko er ved et tilfælde havnet i Nuuk og lever i bedste velgående

KN Tagdækning A/S har gennem årene haft en del tagopgaver i Grønland, og da de i februar 2016 skulle sende en container med værktøj og udstyr mod Grønland, var der plads til at #KNora kunne komme med på turen.

Børnenes ven blev skraldeko

Da KN Tagdækning A/S havde færdiggjort den konkrete opgave, var #KNora blevet så glad for Grønland, at hun fik lov til at blive. Hun blev udlånt/foræret til en børnehave, hvor hun i et par år levede et godt liv til stor glæde for børnene. Koen blev dog slidt af den megen kærlighed og blev derfor kasseret og sendt på forbrændingen. Her er den berejste ko blevet sat i stand og har nu fået et nyt liv som maskot for den årlige skraldeindsamlingskampagne, der netop har været gennemført for i år. Koen kan ses ved forbrændingen fra vejen mod Qinngorput, hvor den troligt holder øje med hvad der sker.