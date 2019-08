Skrald lukker heliport

Walter Turnowsky Fredag, 09. august 2019 - 13:00

Der flyver så meget affald rundt ved heliporten i Upernavik-bygden Kangersuatsiaq, at Mittarfeqarfiit har besluttet at lukke heliporten.

Affaldspladsen ligger tæt på heliporten, og løst affald er begyndt at sprede sig ind på helikopterflyvepladsen. Mittarfeqarfiit har henvendt sig til Avannaata Kommunia for at få fjernet skraldet.

- Mittarfeqarfiit har i dag fået undersøgt om kommunen har fået fjernet affald ved helikopterflyvepladsen. Det er ikke sket. Der er fare for, at plastikposer og andet affald kan blive fanget af helikopterens halerotor, hvilket Mittarfeqarfiit betragter som en alvorlig sikkerhedsrisiko. Vi har derfor besluttet os for at lukke helikopterflyvepladsen med øjeblikkelig virkning, indtil kommunen får udbedret situationen omkring affaldet, siger Niels Grosen, driftsdirektør i Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

Mitarfeqarfiit beder passagerer om at kontakte Air Greenland eller deres rejsebureau vedrørende deres rejse.