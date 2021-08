Skolestart i Sisimiut: Særlige regler til skoleelever udstukket

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 14. august 2021 - 10:00

Sidste uge skulle elever i folkeskolerne i Sisimiut starte skoleåret 2021/2022. Men sådan blev det ikke på grund af smittespredning og stor risiko for smitte med covid-19 i byen.

Men nu kan eleverne i Sisimiut pakke deres skoletaske.

Selvstyret oplyser i en pressemeddelelse, at det er sikkert for elever at starte i skolen. I samme pressemeddelelse slår landslæge Henrik L. Hansen fast, at skolestarten kan foregå sikkert, og at det er afgørende for børns trivsel at komme tilbage til hverdagen.

- Skolegang giver ikke nogen særlig smittefare, hvis blot eleverne holder afstand til hinanden. Hvis børnene er sammen uden for skolen, er der en lige så stor eller større risiko for smitte, og her har vi ikke den sammen mulighed for at lave smitteopsporing, hvis vi ikke ved hvor børnene har været, siger Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

Fredag var der i alt 68 aktivt smittede i Qeqqata Kommunia, hvor der er smittespredning i Sisimiut lokalt.

Fjernundervisning kommer på banen

Der er flere forholdsregler som skoler og folkeskoleelever skal forholde sig til ved skolestart.

Disse forholdsregler er udarbejdet mellem Qeqqata Kommunia og Landslægeembedet.

Blandt andet skal ældste klasser fjernundervises, mens de yngste klasser skal inddeles i hold, og have fysisk undervisning i skolerne.

Skoleelever i hele landet har prøvet fjernundervisning sidste år, da coronavirus første gang indtog Grønland.

Hovedpunkterne i de nye regler er:

1.-5. klasse undervises på skolerne og 6.-10 klasser fjernundervises. På tirsdag får 6.-10. klasser instruktioner til deres fjernundervisningsforløb.

Eleverne skal gå i skole i hold. På den måde reduceres antallet af elever i klasserne.

Der er skolestart for 1.-5. klasser på mandag d. 16.august

6.-10 klasser starter tirsdag d. 17. august.

Der er forskudte mødetider og frikvarterer.

Eleverne skal spise frokost i klassen så de ikke blander sig med andre elever i spisepausen.

Frikvartererne skal arrangeres så eleverne kun er sammen med deres egen klasse.

Eleverne skal holde afstand og opretholde god håndhygiejne.

Elever der har symptomer skal blive hjemme

Qeqqata Kommunia vil informere forældrene til børn i Sisimiuts skoler yderligere om de nye regler.