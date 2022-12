Skolelærer er ny regionsleder i fond

Redaktionen Søndag, 04. december 2022 - 09:45

Fonden for Entrenørskab Kalaallit Nunaat hjælper skoler og uddannelser med at få entreprenørskab ind i undervisningen, og fonden har fundet en ny regionsleder til kontoret i Grønland.

Det drejer sig om Nukappiaraq Kristiansen, der er uddannet folkeskolelærer, oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Formand for fonden er Air Greenland-direktør Jacob Nitter Sørensen, og han er tilfreds med nyansættelsen:



- Det er en fornøjelse, at vi er lykkedes med at rekruttere en ny regionsleder fra egne rækker. Nukappiaraq har været tilknyttet fonden som underviser og ved derfor allerede, hvilken vej vi sigter efter i forhold til at udbrede entreprenørskab i Grønland, siger bestyrelsesformanden.



Nukappiaraq Kristiansen er også glad for udnævnelsen:

Motiveret til at sprede entreprenørskab

- Når man som underviser kan se, hvor meget det kan påvirke dine elever at få kompetencer indenfor entreprenørskab, så motiverer det mig at kunne sprede entreprenørskab yderligere ud til resten af landet, siger han og fortsætter:

- Jeg vil gerne takke Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat og daværende regionsleder Mette Steenholdt gode arbejde omkring opbyggelsen af samarbejdet med USAID og deres økonomiske støtte til fonden.

Den nye regionsleder oplyser videre, at fonden nu er finansieret af Selvstyret, Air Greenland Grønlandsbanken, Grønlands Erhverv og Bank Nordik:

- Disse finansielle tilskud betyder, at fonden har endnu større mulighed for at udbrede arbejdet med at få entreprenørskab, innovation og kreativitet ind i undervisningen i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, siger han.