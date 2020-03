Skoleklasser sendes i hjemmekarantæne

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 14. marts 2020 - 16:59

OBS: Opdateret kl. 18.46 med oplysninger om forældre, der er karantæneramt, red.

OBS: Opdateret kl. 20.50 med nyt i forhold til præcisering fra Naalakkersuisut, red.

Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq har efter henvisning fra Landslægeembedet besluttet at sende to 9. klasser i hjemmekarantæne.

Det drejer sig om klasser fra AHL-skolen i Nuuk. Den ene klasse kom hjem fra Barcelona i går, mens den anden klasse, der har været i Luxembourg og Danmark, kommer hjem på mandag.

Forholdsregel

Fagchef Riikki Grønvold begrunder beslutningen med, at eleverne har været i et land med coronavirus, og forholdsreglen er truffet for at imødegå eventuel smitterisiko. Den ene klasse blev for knap en uge siden nægtet var for en uge siden udsat

Klassen, der kommer hjem på mandag, blev omtalt af Sermitsiaq.AG i mandags, da det kom frem, at kommunen forlangte, at lærerne ikke kunne tage med på grund af udviklingen af coronasmitte rundt om i Europa, og man ville ikke risikere lærere, der skulle i karantæne.

Derfor besluttede klassen og dets elever, at nogle forældre tog med på studieturen. Forældrene kan nu se frem til også at være karantæneramt i 14 dage.

Den oprindelige plan for klassen var en tur til Luxembourg og Tenerife. Undervejs og på grund af coronasmittens udbredelse blev turen til Tenerife aflyst, og man valgte at bruge den overskydende tid i Danmark, hvor smitten i den seneste uge har bredt sig med voldsom hast.

Præcisering uden betydning for elever

Kort før klokken 20.00 lørdag aften udsendte Naalakkersuisut en præcisering, der fastslår, at selvisolering (hjemmekarantæne i 14 dage, red.) kun gælder personer, der kommer fra de røde højrisikoområder.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser imidlertid, at der er særlige omstændigheder i forbindelse med de pågældende AHL-elever på de to studieture, der betyder, at beslutningen om at de skal i 14 dages karantæne står ved magt.