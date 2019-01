Skoleklasse fra Sisimiut vinder historiedyst

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 21. januar 2019 - 14:54

7. B fra Minngortuunnguup Artuarfia i Sisimiut imponerede tilbage i oktober dommerne i Historiedysten, der er Rigsfællesskabets uofficielle mesterskab i historie for skoleklasser. Emnet var ”Frederik 8. - den fremsynede kronprins.”

Alle skoleklasser i Grønland var inviteret til at dyste mod hinanden i emnet, og det var altså skoleklassen fra Sisimiut, der løb med sejren.

- Det var svært at udvælge vinderklassen, men 7.B fra Minngortuunnguup Atuarfia udviste en særdeles stor forståelse for emnet, og deres projekt var meget flot og veludført. Nu glæder vi os til at tage imod dem og sørge for, at de får en sjov og lærerig tur til Danmark, siger Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Præmien er en tur til Danmark

Nu varer det ikke længe før 7.B kan høste frugterne af deres arbejde i Historiedysten. De skal nemlig den 4. februar en tur til Danmark. Her skal de blandt andet besøge Det Gule Palæ, Folketinget, Det Grønlandske Hus og Tivoli. Der bliver selvfølgelig også en tur ind til Nationalhistorisk Museum.

Når skoleklassen fra Sisimiut har været på Nationalhistorisk Museum, skal de besøge deres venskabsklasse på Kontiki Skole i Hillerød.