Skole: Flerdobler anmeldelser under tidlig indsats-tiltag

Elever fik en opgave under forløbet om tidlig indsats. Opgaven handler om at kunne sætte grænser og er et initiativ fra lærerne Susse Fleischer og Susanne Storgaard.

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. juni 2020 - 14:00

- Nå de voksne ikke kan finde ud af at stoppe overgreb på børnene, må vi lære børnene at sige fra.

Med de ord startede to lærere i Atuarfik Samuel Kleinschmidt, ASK, et forløb med tidlig indsats i slutningen af februar i år.

Det medførte en flerdobling af politianmeldelser og underretninger om blandt andet omsorgssvigt til kommunen.

- Normalt underretter vi om forhold til kommunen et par gange hver skoleår. De sidste par måneder har vi underrettet langt mere, end vi plejer, siger Susse Fleischer, lærer i ASK til Sermitsiaq.AG.

I alt fik 14 klasser og fem specialklasser besøg af de to lærere, Susse Fleischer og Susanne Storgaard, der på eget initiativ stablede tidlig indsats-undervisningen på benene Under disse besøg kom flere alarmerende forhold frem, som lærerne tog hånd om i forløbet:

Resultat efter to måneders tiltag:

15 underretninger om børns forhold til kommunen

9 politianmeldelser om børns forhold

9 elever indstillet til samtale med socialrådgiver på skolen

Af sagens natur kan skolen ikke komme ind på, hvilke forhold, der er blevet anmeldt og underrettet om. Men især seksuelle overgreb anmeldeles til politiet og anden form for svigt underrettes kommunen om.

Positive resultater

Både Susanne Storgaard og Susse Fleischer mener, at så mange underretninger til kommunen og anmeldelser til politiet er positive resultater:

- Vi måler vores succes på de her tal. Og det er uhyggeligt, det jeg siger nu. Vi ser det som succes, med så store anmeldelsestal. Det viser, at der er behov for vores arbejde og at det virker, siger Susanne Storgaard og fortsætter:

- De tal viser ikke, at ASK er en dårlig skole. Det viser blot, at vi gør noget for børnene. Alle skoler har elever med lignende livsvilkår. Vi ser gerne, at tidlig indsats indføres i alle skoler, så vi kan spotte dem, der har behov for hjælp, siger Susanne Storgaard, lærer i ASK.

Krop i fokus

Gennem leg og fællesaktiviteter har tidlig indsats-lærerne oparbejdet tillid fra eleverne. I undervisningen er det, at sige fra blevet sat i fokus, hvorefter elever har fået en opgave.

- Det kom bag på os, at der kom så mange underretninger og politianmeldelser undervejs. Det er et omfattende, nødvendigt arbejde, som burde have mere politisk fokus, siger Susanne Storgaard, der gerne ser, at politikerne slår øjnene op for tidlig indsats for børn i børnehøjde.

Skolen håber, at forløb med tidlig indsats kan blive fast inventar på skoleskemaet:

- Det er vigtigt, at arbejdet med tidlig indsats er kontinuerligt. Vi ser gerne, at arbejdet fortsætter, men det kræver, at vi også kan afsætte midlerne til det hvert år, siger skoleinspektør Hector Lennert Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Skoleinspektøren forklarer, at kommunen har skåret med sparekniven det næste års tid på grund af corona. Derfor er de knap med penge til forløb som tidlig indsats.