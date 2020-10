Skoleelever lavede mad til hjemløse

redaktionen Fredag, 23. oktober 2020 - 15:41

Tapastallerken som forret, gnocchi med tomatsovs og kartoffelsuppe med brød og æblekage samt jordbæris med chokoladekage som dessert.

Det var de retter, der blev serveret til hjemløse i Nuuk torsdag i centret for madkultur, FoodLab.

Retterne gøres klar Kommuneqarfik Sermersooq

Alle retterne blev lavet og serveret af skolebørn fra Nuuk Internationale Friskole (NIF), fremgår det i Kommuneqarfik Sermersooqs Facebook-side.

Bæredygtighed som emne

- Det her projekt har så mange gode elementer. Børnene lærer om madlavning og at drive en café, plus at vi sætter en menu sammen af overskudsvarer for at undgå madspild. Samtidig er der et socialt bæredygtigt aspekt, da maden serveres gratis for hjemløse, siger rojektleder i FoodLab, Anne Nivíka Grødem, ifølge kommunen.

Skolebørnene har nemlig haft en emneuge om bæredygtighed, og her er udnyttelse af madvarer en af de meget vigtige elementer.

- Allerede fra om mandagen bliver børnene undervist i madspild, og onsdag kommer de forbi FoodLab for at se, hvilke madvarer der skulle anvendes. Ud fra disse råvarer skal eleverne finde opskrifter der matcher, og sætte menuen for deres café, oplyses det.

Der serveres mad, også fra skolebørnene Kommuneqarfik Sermersooq