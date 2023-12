Skolebyggeri når milepæl: Daginstitutionen indviet

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 02. december 2023 - 13:27

Ved gavlen af den nu nedrevne Blok P blev en ny daginstitution indviet den 24. november ved en højtidelighed. Dermed er en af de større milepæle ved skolebyggeriet i Nuuks bymidte nået.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Daginstitutionen “Naasut”s indvielse blev fejret med et arrangement med gæster fra kommunen, forældre og børn.

- Naasut betyder blomster på dansk, og jeg synes ikke at det kunne være mere passende. Tænk på blomsterne omkring os - hver enkelt er unik og smuk på sin helt egen måde. På samme måde ser vi på vores børn. Hver eneste af dem er unik, fyldt med potentiale og skønhed, der er helt deres egen, sagde formand for udvalg for børn, familie og skole, Poul Petersen under indvielsen.

Plads og tryghed

Den nye skole, der skal rumme 1200 elever forventes at komme i brug til næste skoleår. Daginstitutionen er dermed åbnet godt et halvt år før skolen indvies.

- Til forældrene vil jeg sige, at vi ved, hvor vigtigt det er at have en tryg og kærlig plads at sende jeres børn hen. Naasut vil være et sted, hvor jeres børn vil opleve kærlighed, omsorg og muligheder for at udvikle sig i trygge omgivelser, sagde Poul Petersen henvendt til de fremmødte forældre.

For at fejre dagen havde personalet pyntet stuerne op, og der blev også lyttet til musikalsk underholdning under begivenheden.