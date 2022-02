Skolebørn truet til vaccination af lærer

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 03. februar 2022 - 11:46

Børnene i Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq kunne onsdag modtage coronavaccine på skolen.

Men en lærer tog ansvaret for at få flest muligt vaccineret i egen hånd og benyttede sig både af trusler og løfter for at overbevise børnene om at sige ja til vaccinationen. Og det er forældrene langt fra tilfredse med.

En frustreret far er chokeret over hændelserne, da hans datter nu frygter, at hun ikke kan komme i skole, hvis ikke hun bliver vaccineret.

Jacob G. Motzfeldt er far til en 8-årig pige, som har fået at vide, at hun ikke kan deltage i klassefest, hvis ikke hun bliver vaccineret. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Da vi hentede vores barn, så spurgte hun, hvornår hun skal vaccineres. Vi undrede os over, hvorfor hun lige pludseligt var bekymret for vaccinationerne. Så fortalte hun, at hun kun må komme til isbutikken, holde klassefest og sejle med Targa til sommer, hvis hun bliver vaccineret. Vi blev meget chokeret, fortæller Jacob G. Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

Ingen adgang til isbutikken

Den pågældende lærer har sagt til børnene i 2. klasse, at der er klassefest på programmet, hvis alle bliver vaccineret, og at man ikke kan komme ud i samme omfang som de vaccinerede børn, hvis ikke man selv er vaccineret. Det skulle ifølge læreren omfatte adgangen til byens isbutik og sejlads med vennerne.

Skolebørnene i Qaqortoq fik et brev med hjem, mandag den 31. januar om vaccinetilbuddet på skolen. Men det er ikke alle der kan eller vil tage imod vaccinen, og nu er flere børn nervøse for konsekvenserne.

- Min datter har lige haft corona og hun kan jo ikke tage vaccinen, da hun lige har været ramt. Hun blev ked af det, da hun fik at vide, at hun ikke kan blive vaccineret og spurgte os om det ender med at hun ikke kan komme i skole, fordi hun ikke er blevet vaccineret, siger Jacob G. Motzfeldt.

En lærer har taget fejl

Handlingen er sket ved en fejl fra en enkelt lærer. Skolelederen har taget fat på læreren og understreger, at hun har sagt undskyld.

- Det er en lærer som har sagt disse ting til børn. Vi har taget en snak med vedkommende og læreren har sagt undskyld til forældrene. Læreren beklager meget sin fejl, siger skolelederen Bettine Abelsen Hansen til Sermitsiaq.AG. Hun understreger, at skolen ikke har reklameret vaccinationer for børn.

I Danmark overvejer Sundhedsstyrelsen i disse dage om man fortsat skal anbefale vacciner til børnene, og Landslæge Henrik L. Hansen har tidligere sagt at man følger situationen nøje og afventer ændringer i anbefalingerne fra Danmark før der ændres i de nuværende anbefalinger her i landet.