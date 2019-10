Skolebørn lider af søvnproblemer

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 17. oktober 2019 - 07:25

Langt de fleste elever (82%) angav at have et virkelig godt eller godt helbred, men færrest blandt de ældste elever og blandt piger.

Men hver tredje elev angav at have mindst tre symptomer hver uge, og det er oftest piger.

De hyppigst forekommende symptomer blandt grønlandske børn er søvnproblemer, hovedpine og at være ked af det. Det viser en skolebørnsundersøgelse (HBSC – Health Behaviour in School-aged Children) fra 2018, der netop er udkommet, hvor 5. til 10. klasser fra i alt 53 skoler i hele landet har deltaget.

Det er især søvnproblemer, som flere børn og unge lider af. Siden 2006, hvor 18 procent af eleverne oplevede søvnproblemer mindst en gang om ugen, har der været en tydelig stigning i andelen af elever med søvnproblemer. 39 procent af eleverne angav at have søvnproblemer mindst en gang om ugen i 2018.

Årsag

Der kan være mange grunde til, at børn og unge har nedsat livskvalitet og symptomer på sygdomme. En af grundene kan være, at teknologien har udviklet sig så meget, at børn og unge er mere presset i de daglige, lyder det i rapporten.

Internationale undersøgelser viser, at unge har store udfordringer, der hænger sammen med den teknologiske udvikling. Den digitale tidsalder har bidt sig fast på unges adfærd og tankemønstre, og gør hverdagen sværere og lettere på samme tid.

- Sværere fordi de mange identiteter, unge skal beherske i den analoge og den virtuelle verden, stiller krav til individet. Lettere fordi de mange teknologiske muligheder skaber bedre mulighed for dialog og fælleskab. Trods de mange udfordringer unge i dag står overfor, lever størstedelen af børn og unge uden kronisk sygdom og trives i deres dagligdag, lyder det.

Tre symptomer ugentligt

Ifølge undersøgelsen har knap hver tredje elev tre eller flere symptomer mindst en gang om ugen.

Undersøgelsen viser, at andelen med symptomer stiger med alderen:

25 procent af 11-12-årige havde mindst tre symptomer

31 procent af 13-14-årige havde mindst tre symptomer

33 procent af 15-17-årige havde mindst tre symptomer per uge

Der er flest elever fra hovedstaden, der har haft symptomer på sygdomme.

Inddelingen af elever med symptomer ser således ud:

22 procent af deltagende elever i Nuuk

19 procent af elever fra andre byer

15 procent af elever fra bygderne

Overordnet set angav hver tredje pige at have haft symptomer som hovedpine, ondt i ryggen, ondt i maven, ked af det eller deprimeret, dårligt humør, nervøsitet, søvnproblemer eller svimmelhed. Mens halvdelen af drengene angav at have haft mindst et symptom per uge.

Statens Institut for Folkesundhed, som stod for skolebørnsundersøgelsen, anbefaler, at det fortsat er vigtigt at have fokus på de fysiske og psykiske problemer, der kan påvirke elevernes livskvalitet negativt.