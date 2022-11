Skole i Aasiaat ramt af skimmelsvamp: Skal renoveres for flere millioner kroner

Anders Rytoft Mandag, 07. november 2022 - 10:51

Gammeqarfik i Aasiaat skal renoveres, fordi den er blevet angrebet med skimmelsvamp.

Det viser sig, at der har været en utæt tagkonstruktion i skolens Blok C, som har betydet, at regnvand er trængt igennem bygningen. Det fremgår af et referat fra kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik.

Her lyder det, at hvis der ikke bliver gjort en indsats på området, så kan det i værste fald berøre elevernes skolepligt samt sygefraværet blandt elever og ansatte.

Omprioritering af midler

Der er konkret tale om 11 klasselokaler, der kan blive berørt af renoveringen, da hele tagkonstruktionen som minimum skal udbedres.

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at det kan blive en dyr omgang. Områdeleder for Inoqarfik har derfor undersøgt mulighederne for omplacering af økonomiske midler inden for afdelingens egne anlægsprojekter og anbefaler, at der sker en omplacering af fem millioner kroner fra anlægsprojektet Fritidsklub i Aasiaat.

Bychefen indstiller, at forslaget gennemføres med den begrundelse, at projektet med en skolefritidsordning kan udskydes - og at renoveringen af skolen bør prioriteres. Økonomidirektøren indstiller ligeledes forslaget til gennemførelse.

Det har udvalget INUA og kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik endeligt godkendt.