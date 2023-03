Skole får femdoblet sin net-hastighed

Redaktionen Søndag, 26. marts 2023 - 11:28

Internettet i Østgrønland kører via satellitforbindelse, og det sætter grænser for hastigheden i modsætning til på vestkysten, hvor man har gavn af søkakler.

Kommuneqarfik Sermersooq og Tusass er nu gået sammen om at forbedre forbindelsen til skolen i Tasiilaq, så forbindelsen går fra 20 til 100 mbit. Det oplyser Tusass i pressemeddelelse.

Borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq Avaaraq Olsen siger, at internettet er en stor del af undervisningen, og at det er et fantastisk fremskridt, at skolen i Tasiilaq nu får lige så godt internet som skolerne i Nuuk:

20+40+40

- Det betyder, at eleverne kan bruge iPads i undervisningen og søge oplysninger på internettet på lige fod med alle andre elever. Jeg er glad for, at Kommuneqarfik Sermersooq i samarbejde med Tusass har kunnet gøre det muligt, udtaler borgmesteren.

Samarbejdet fungerer på den måde, at Sermersooq køber kapacitet på 40 mbit af Tusass, ligesom Tusass også giver 40mbit. Dertil kommer, at skolen i forvejen havde en 20 mbit forbindelse.

- Dette lyder for nogle i kabelområder måske ikke af så meget, men for et sted på kanten af verden med ekstreme vind- og vejrforhold, så er dette en markant forbedring, skriver Tusass.

Glad for at skabe bedre muligheder

Bestyrelsesformand for Tusass Ulrik Blidorf understreger, at Tusass er meget glade for samarbejdet med Kommuneqarfik Sermersooq:

- Selvom vi bygger omkostningstung teleinfrastruktur nogle af de mest øde og ekstreme steder i verden, så betyder det ekstra meget, at vi arbejder sammen om at skabe bedre muligheder. Dette kommer nu skolen i Tasiilaq til gavn. Vi er glade for sammen at kunne skabe bedre muligheder for næste generation og bringe verden tættere på, som er et klart strategimål for Tusass, udtaler Ulrik Blidorf.

Aftalen blev præsenteret i forbindelse med at borgmester og bestyrelsesformand deltog ved en erhvervskonference, som blev afholdt i Tasiilaq torsdag og fredag.