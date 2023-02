Skønhedssalon udsat for indbrud

Kassaaluk Kristensen Søndag, 26. februar 2023 - 10:21

Ejeren af en lokal skønhedssalon Beauty by U, Ulla Lynge Heilmann mødte ind på arbejde i adressen Nuukullak lørdag morgen, og konstaterede at hendes produkter og udstyr er blevet stjålet natten til lørdag.

- Det er forfærdeligt. Det så ikke ud til, at der var sket et indbrud, men gerningsmændene vidste lige præcis hvad de skulle gå efter. Mine udstyr til at lave negle, vipper og bryn er stjålet, og en stor mængde skønhedsprodukter, fortæller ejeren af skønhedssalonen, Ulla Lynge Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Vagthavende i Grønlands Politi, Palle Augustinussen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at politiet har modtaget en anmeldelse om indbruddet lørdag morgen klokken 10.10.

- Gerningsmændene har brudt vinduet op, og stjålet en del skønhedsprodukter. Der er ingen mistænkte endnu, men vi efterforsker sagen, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Palle Augustinussen til Sermitsiaq.AG.

Dusør gives

Ulla Lynge Heilmann har de seneste fire år arbejdet for at få sin virksomhed op. Hun har i et opslag på det sociale medie, Facebook, beskrevet de stjålne varer og oplyser, at der gives en dusør på 3.000 kroner til den person, der har oplysninger, som er med til at opklare sagen.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få virksomheden til at køre igen, for det tager tid at få sendt varerne op. Jeg håber, at dusøren vil være med til, at sagen opklares, siger Ulla Lynge Heilmann.

Hun oplyser samtidig, at det kræver en uddannelse at bruge udstyr til at lave negle og vipper, og at det kan ødelægge en persons negle eller øjenområdet, hvis man bruger udstyret uden at have kendskab til dem.