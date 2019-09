Skod-opgør: Indfør pant på cigaretter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. september 2019 - 08:08

Cigaretskodder er ikke noget kønt syn i naturen, samtidig med at de påvirker miljøet ved at afgive skadelige stoffer i form af arsen, nikotin, tungmetallerne bly, krom, cadmium samt tjærestoffer.

Den problemstilling vil Demokraterns Justus Hansen til livs, og politikerne i Inatsisartut skal nu tage stilling til sagen under efterårssamlingen.

Rygerne svigter

- Det siger sig selv, at rygerne burde rydde op efter sig selv, men der må vi bare konstatere, at det ikke sker. Jeg mener på den baggrund, at det er på tide, at vi griber tingene anderledes an. Jeg mener, at vi bør indføre en form for pantsystem, ligesom vi kender det fra flasker, hedder det i begrundelsen til beslutningsforslaget.

- Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, hvilen form for pantsystem, der skal benyttes. Skal det være pr. skod eller skal det være en form for pris pr. indsamlet gram? Herudover er det vigtigt at finde ud af, hvor skodderne skal afleveres, og ikke mindst hvordan de herefter skal indsamles og destrueres. Dette skal efter min mening ske på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, understreger Justus Hansen.

Rygerne skal betale

Han erkender, at forslaget rejser en del spørgsmål, som skal afklares. Skal pantet eksempelvis direkte modsvare returpanten eller skal det være som en form for generel merbetaling pr. cigaret, lyder et af flere spørgsmål.

De økonomiske aspekter ved et sådan nyskabende pantsystem forestiller Justus Hansen sig, at rygerne skal betale. Og så ønsker han også at undgå en situation, hvor børn begynder at indsamle de sundhedsskadelige skodder for at kunne score nogle pantpenge.