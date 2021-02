Skiskydning: 16-årige Sondre klar til junior-VM

redaktionen Fredag, 26. februar 2021 - 14:11

16-årige Sondre Slettemark deltager ved sit første VM, når han stiller op til start i 12,5 kilometerløbet hos juniorerne.

Konkurrencen foregår i morgen, lørdag og afholdes i Obertilliach i Østrig.

- Det er første gang jeg løber mod disse løbere, så det bliver ret spændende at se hvor højt niveauet er hos de bedste, siger den kommende VM-debutant i en pressemeddelelse fra Grønlands Biathlon Forbund.

Stolt over at repræsentere Grønland

Sondre Slettemarks konkurrenter er op til to ældre end ham, derfor har han ikke store forventninger til junior-VM.

- Men det bliver sjovt at prøve kræfter med dem. Jeg håber, jeg kan gennemføre et godt løb, hvor jeg har fokus på mig selv og at løse opgaverne på løjpen og skydebanen godt. Og så må vi se, hvad det rækker til. Uanset er det en rigtig god erfaring at tage med på vejen.

- Det er stort for mig at være ude og repræsentere Grønland internationalt, og det er så fedt at se det grønlandske flag lige midt på skydebanen, fremhæver han.

Til dagligt går han på Norges Topidræts Gymnasium, og tager til VM sammen med det norske U-landshold.

Ukaleq også klar til start

Hans storesøster, Ukaleq Slettemark, er rejst fra VM for seniorer i Slovenien og er nu også i Obertilliach for at løbe Junior VM.

Konkurrencen er den samme som da hun blev ungdomsverdensmester for to år siden.

19-årige Ukaleq Slettemark ser frem til at konkurrere mod sine jævnaldrende.

- Nu er jeg en af de yngste i junior klassen og det bliver spændende at måle kræfter med de lidt mere erfarne juniorer. Jeg ved der er nogle rigtig stærke piger i feltet som gjorde det godt til seniorernes VM, siger hun.

Ifølge hende bliver det svært at få topplacering ved de kommende ungdoms-VM:

- Men heldigvis er jeg junior i endnu to år mere, så jeg håber da det skal være muligt at tage gode resultater med hjem inden jeg bliver fuldtids senior løber, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

I morgen går det løs med mesterskaberne. Sondre Slettemark løber sit første løb klokken 09.30 grønlandsk tid, mens Ukaleq Slettemark mens Ukaleq Slettemark skal i ilden søndag klokken 06.30 grønlandsk tid.