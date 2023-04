Skip København og tag til Billund

Redaktionen Torsdag, 06. april 2023 - 10:46

I 2013 forsøgte Air Greenland sig med en rute til Aalborg. Flyselskabet havde ikke tidligere haft en anden rute end til København. Allerede dengang skrev flymagasinet check-in.dk, at det var et bemærkelsesværdigt valg at gå efter Aalborg og ikke Billund. Nu – et årti senere – prøver Air Greenland sig så med en rute til Billund.

Det blev fejret med bobler, kage og taler fra morgenstunden i Billund Lufthavn onsdag i sidste uge, skriver avisen AG.

- Da vi analyserede vores kunders rejsemønster ud og ind af Grønland i 2019, opdagede vi, at en stor del af dem, der i dag flyver mellem Kangerlussuaq og København, tager videre til Jylland, lød det fra Air Greenlands marketings- og kommunikationschef, Katja Vahl i sin tale på den røde løber ud foran gaten i Billund.

Den grønlandske tale tog Heinrich Møller fra Air Greenlands stationstjeneste.

Administrerende direktør for Billund Lufthavn, Jan Hesselager, uddybede i sin tale, tallene.

- I Region Midtjylland og Region Syddanmark, som er det marked, som vi betjener, bor der cirka 8000 med etnisk oprindelse fra Grønland, sagde direktøren og fortsatte:

- Det, der overraskede mig mest, så viser det sig, at vi har små 400.000 danskere, der enten har familie eller relationer til Grønland, i vores område, sagde Jan Hesselager.

- Det er en ære, at stå her i dag på vegne af Billund Lufthavn og må åbne ruten og forbindelsen mellem Billund og Grønland. En rute, der får stor betydning for Billund Lufthavn, det er en ny æra, vi åbner op. Samtidig får det også rigtig stor betydning for det område, der er rundt om os og får jer, der bor her eller besøger det Vestdanske område, sagde han.

Trangt fly, dejligt personale

Der vil være en ugentlig afgang fra Billund om onsdagen med Jettime, der flyver ruten. Tuukkaq flyver tit og ofte ruter for US Airforce om onsdagen, så derfor vil det være umuligt for Tuukkaq at tage Billundsruten. Desværre, for Jettime-flyet var en del mindre spændende end Tuukkaq. På vej til Danmark var det en ren fornøjelse, at sidde i Tuukkaq – for det første sad jeg ved nødudgangen og havde derfor rigeligt med benplads. Superdejligt! For det andet var der luft. Forstået på den måde, at Tuukkaq har – som Norsaq – to mellemgange, men i Jettimes fly er der en mellemgange og tre sæder ved siden af hinanden på hver side, ret klemt, især når man har lidt for mange kilo på sidebenene og i forvejen er lidt højere end den gennemsnitlige grønlænder.

Passager Mogens Vestergaard var også en høj mand, der sad ved en vinduesplads, havde dog ikke samme oplevelse.

- Jeg synes, det er helt fint. Jeg glæder mig meget. Det er helt ok. Der er meget fin service, sagde Mogens Vestergaard.

