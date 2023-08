Skimmelsvamp rammer Nationalteateret: Medarbejderne er påvirket og må flytte

Merete Lindstrøm Tirsdag, 01. august 2023 - 16:32

Nunatta Isiginnaartitsisarfia, Grønlands Nationalteater, er blevet hårdt ramt af en skimmelsvampopdagelse. Efter prøver foretaget i slutningen af juni har det vist sig, at der er skimmelsvamp i teatrets lokaler på Industrivej, hvor både teatret og Skuespillerskolen har til huse.

- Vi har midlertidigt fundet lokaler til Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia, Skuespillerskolen, mens vi undersøger omfanget af skimmelsvampen og afgør, hvad der skal gøres herefter, siger teaterchef Vivi Sørensen.

Heldigvis har opdagelsen ikke forstyrret planerne om den planlagte genopsætning af forestillingen "Homo Sapienne," baseret på en bog af Niviaq Korneliusseq og instrueret af Hanne Trap Friis.

Må udskyde ændringer i organisationen

Forestillingen vil stadig blive opført i Qassi i Nuuk og på turné i Grønland. Dog vil nogle planlagte gæstespil blive ændret til andre steder, mens andre bliver udskudt til senere tidspunkter.

Teaterchefen, Vivi Sørensen, der netop tiltrådte stillingen den 1. juni, er naturligt skuffet over, at planer om forandringer i teaterhuset nu må udsættes.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kan gennemføre de ønskede ændringer i huset som planlagt, men jeg er lettet over, at de planlagte forestillinger for i år ikke er påvirket. Jeg håber stadig, at vi vil få støtte til at etablere et nyt teaterhus.

Håber på helt ny bygning

Skimmelsvampen har også haft en negativ indvirkning på medarbejderne på nationalteatret. Flere af dem har oplevet ubehag i lang tid, og resultaterne fra prøverne viser, at skimmelsvampen er til stede i flere områder af teatret.

Grønlands Nationalteater lejer i øjeblikket huset på Industrivej, men det er planen fra Katuaqs bestyrelse at opføre et nyt teater bagved Katuaq. Dog er der endnu ingen konkrete planer for dette.

Situationen omkring skimmelsvampen kræver handling og opbakning, så teatret kan genoptage sine planlagte aktiviteter og fortsætte med at skabe kulturelle oplevelser for Grønlands befolkning.