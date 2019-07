Skimmelsvamp er en dyr fætter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. juli 2019 - 16:19

Den sundhedsskadelige skimmelsvamp huserer fortsat i de offentligt ejede udlejningsboliger.

I et paragraf 37 spørgsmål har Naalakkersuisoq for Boliger Karl Frederik Danielsen fået lavet en opgørelse over, hvor mange penge INI A/S, Departementet for Boliger og tilskud til Selvstyrets boligafdelinger er løbet op i gennem de seneste tre år.

Samlet set lander udgiften på 77,35, oplyser Karl Frederik Danielsen. For INI A/S var udgiften 14,3 millioner kroner. For Departementet for Boliger røg omkostningerne op i 51,7 millioner kroner, mens tilskud til boligafdelingerne udgjorde 11,3 millioner kroner.

Erstatningsboliger

På nuværende tidspunkt venter 11 lejere hos INI A/S på en erstatningsbolig, fordi deres egen er ramt af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kan forårsage træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer, men også permanente skader som astma og vedvarende allergi.