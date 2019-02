Skilsmisse-rekord: Børn betaler prisen

Redaktionen Tirsdag, 12. februar 2019 - 17:36

Der blev født 819 børn i 2018 ifølge den nyeste opgørelse fra Grønlands statistik. En glædelig begivenhed. Den dystre side af sagen er imidlertid, at mange af de nyfødte risikerer at opleve deres forældre gå fra hinanden inden for få år.

Det skriver avisen AG.

Erfaringerne stammer fra sundhedsplejen i Nuuk.

I Danmark går 48 procent af nybagte forældre fra hinanden, og de fleste splitter familien, mens barnet er 1 eller 2 år gammelt. Sundhedsplejen i Nuuk skønner, at tallet ligger tæt på de danske tal.

Dyster udsigt

Og der er ingen udsigt til en positiv ændring.

Antallet skilsmisser stiger i Grønland ifølge Grønlands statistik, og der er børn involveret i mange skilsmisser.

Årsagerne til skilsmisser kan være en kombination af flere forhold. Bolignøden kan eksempelvis være medvirkende til at få bægeret til at flyde over blandt yngre forældre.

