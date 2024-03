Skiliften: Parkerings-trængsel skal løses

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. marts 2024 - 07:44

Driftsleder Bruno Heilmann fra skiliften Sisorarfiit har leveret et høringssvar i forbindelse med et kommuneplantillæg for et erhvervsområde fra skiliften og ned mod Malenesøen på den ene side og den nye terminalbygning på den anden side af lufthavnsvejen. Heri efterlyser driftslederen flere parkeringspladser i umiddelbar nærhed af skiliften.

- Skiliften har højsæsonaktiviteter i vinterperioden med 13.000 gæster i skiliften. Skiliftens parkeringsplads bliver fyldt op med personbiler. Ikke alle biler har pladser på skiliftens parkeringsplads og finder derfor andre parkeringssteder længere nede ved Air Greenlands plads. De biler som parkerer nede langs vejen og Air Greenlands plads kommer til at stå i vejen for snerydning og bliver farligt at rydde sne med store gummiged i området. Dette er ikke sikkerhedsmæssig optimalt og kan skabe alvorlige skader på personer og biler. Den eksisterende vejforbindelse til skiliftens parkeringsplads burde lukkes og i stedet etableres vejforbindelse til hovedvejen forbi KAIR/Muncks midlertidige kontorer til skiliftens parkeringsplads, lyder Bruno Heilmanns forslag.

Den mørke stiplede linje mellem byggefelterne er en ny vej, der får forbindelse til parkeringspladsen ved skiliften. Område A er tiltænkt et lufthavnshotel. Område B er lufthavnsparkeringsplads Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningen er enig i Bruno Heilmann betragtninger.

- Forvaltningen påpeger dog at udlæggelsen af nærværende erhvervsarealer, medfører en betragtelig øget parkeringskapacitet for hele området. Forvaltningen vurderer, at da Sisorarfiit’s besøgende ofte kommer uden for almindelig arbejdstid, vil de tilførte parkeringspladser fra erhvervet i området kunne bære det øgede trafikale pres, hvorfor udvidelse af den eksisterende parkeringsplads ved Sisorarfiit muligvis ikke er nødvendig, lyder det i bemærkningen, hvor det tilføjes:

Bedre tilgængelighed

- Med åbningen af Atlantlufthavnen forventes bedre tilgængelighed for hele området med offentlig transport, hvilket forventeligt vil afhjælpe dele af det trafikale præs.

Det vejforløb som skiliftens driftsleder foreslår, tager Forvaltningen imidlertid godt imod, og i det endelige udkast bliver der nu etableret en vej fra skililiftens parkeringsplads og ned mellem de mange byggefelter mod et kommende lufthavnshotel, som er placeret tættest på den nye lufthavnsterminal.