Skiliften åbner (måske) i weekenden

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 08. januar 2019 - 13:51

Man kan nærmest fornemme en nervøs dirren i kroppen på alle de skientusiaster, der bare venter på, at liften skal åbne. Sneen er væltet ned over Nuuk, de seneste par dage, og snelaget bliver tykkere og tykkere, men der mangler lidt.

- Vi håber virkelig, at vi kan få åbnet i weekenden, men den endelig beslutning bliver taget på torsdag. Der mangler lige lidt sne endnu, og så skal vi have præpareret løjperne, siger Sonja Sørensen, der er liftmedarbejder.

Hun forklarer, at problemet lige nu er, at meget af den sne, der falder, blæser væk, så samtidig med at der skal falde lidt mere sne, så skal medarbejderne hos Skiliften også sørge for, at sneen bliver liggende.

Så alle de, der næsten ikke kan vente på at komme op på Lille Malene med skiene under fødderne, må væbne sig med tålmodighed og vente på en udmelding fra Skiliften på torsdag.