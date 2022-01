Skiliften åbner først til februar

Redaktion Lørdag, 22. januar 2022 - 10:30

Allerede når den første sne kommer, begynder liftpersonalet i Nuuk at få henvendelser fra utålmodige borgere, der spørger, hvornår de kan komme ud og stå på ski. Lige nu er liftbakken dækket med sne, men alligevel kan der godt gå 3-4 uger før lilleliften kan åbne.

- Jeg kan godt forstå, at folk henvender sig til os for at høre, hvornår liften åbner, især nu, hvor liftbakken er dækket med hvid sne. Det kan bare ikke være lige nu, fordi vi stadig mangler meget sne og skal have meget mere sne, før vi kan åbne, siger driftsleder ved Sisorarfiit, Bruno Heilmann.

Sisorarfiits udfordring i år har været vejret. Sneen faldt i starten af november 2021, men regnen skyllede det hele væk igen, og det er først nu i starten af januar, at det første lag sne er kommet tilbage.

Henter sne fra lufthavnsområdet

Bruno Heilmann forklarer, at der skal hentes meget sne andre steder fra for at fylde liftbanerne med sne og at det kræver mange timers arbejde: Lilleliften skal have 8000 m3 sne, og kræver omkring 200 timers arbejde, storliften skal bruge 27.500 m3 sne, og til det skal der bruges omkring 200-250 timers arbejde.

