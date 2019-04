Skilift indfører fartbøder

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. april 2019 - 12:54

Ved at stå for hurtigt på ski kan man risikere at indkassere en fartbøde på 10.000 kroner, oplyser Sisorarfiit-Skiliften via Facebook 1. april.

Pengene vil gå ubeskåret til indkøb af en ny pistemaskine, oplyses det.

Fartgrænsen er sat til 250 km/t og der er opsat stærekasser til formålet.

Selv om personalet på skiliften er bekymret over forældet materiel, er FB-opslaget et bevis på, at man ikke har mistet det gode humør.

Ja, der var således plads til en 1. aprilsnar…