Skilift åbner først i det nye år

Jette Andersen Lørdag, 21. december 2019 - 07:30

- Vi regner med, at åbne den lille lift den 2. januar. Vi har været i gang med at gøre den klar, siden den første sne faldt i efteråret, og vi arbejder stadig på at flytte sne til den lille lift, så den kan være klar i det nye år, siger driftsleder i Skiliften, Bruno Heilmann.

Kan man ikke vente til skiliften åbner, så kan man tage et kurebræt, kælk, bobslæde, isbjørneskind med på kurebanen, som allerede er taget i brug. Men sørg for selv at tage varme drikke med, for kantinen åbner først og samtidig med, at skiliften er i drift.

Brug skiliften til andet

Man kan også vælge at tage langrendsløjperne, som Skiliften har gjort klar, og som også er taget i brug. Der er derfor lidt at vælge imellem, selv om liften ikke vil være åben. Gåturene, som der er så mange af om sommeren, kan også være en mulighed, selv om der er sne.

Godt julevejr

Hvis DMI’s forudsigelser af vejret holder stik, så skulle juledagene blive gode. Temperaturene ser ud til at komme til at ligge mellem -5 og -12 grader og med en vind på fire meter i sekundet. Det er da lige til nogle fornøjelige timer på skiliften.