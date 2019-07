Skidt nyt: Langt færre lægestuderende

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. juli 2019 - 13:23

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen konstaterer i en kommentar til IA-politikeren Aqqaluaq B. Egede, at der er sket et stort fald på ansøgere til sundhedsfaglige uddannelser både i og uden for Grønland.

- Således er der f.eks. kun 10 grønlandske lægestuderende i Danmark mod ca. 30 for 10 år siden. Det er en fælles politisk opgave at sørge for at vores folkeskole og uddannelsessystem fungerer, først da vil vi kunne uddanne og skaffe personale med de nødvendige faglige og sproglige kompetencer, mener Martha Abelsen, der opfordrer til, at man ikke sætter sig nogle mål, som er urealistiske i forhold til de ressourcer, der bliver tildelt sundhedsvæsenet.

Stedet for patienttransporter

Aqqaluaq B. Egede udsendte i sidste uge en pressemeddelelse, hvor han gav udtryk for, at sundhedsvæsenet havde udviklet sig fra at behandle patienter til at være ”et sted til organisering af patienttransporter”.

- Aqqaluaq B Egede skriver, at man ved at centralisere behandlinger har forringet sikkerheden for borgerne, og at der er sparet på personalet. Jeg vil gerne tilbagevise begge påstande. Der er ingen sammenhæng mellem sundhedsreformen og centralisering af anæstesi, kirurgi og andre ydelser, fastslår Naalakkersuisoq for Sundhed.

- Centralisering af behandlinger og fødsler er foretaget for at sikre sundhedsfaglige kompetencer, kvalitet og patientsikkerhed. Desværre er det fakta, at der er mange korttidsansættelser og dermed stor udskiftning i personalet, hvor konsekvensen kan være, at der foretages flere evakueringer. Men det sker for at sikre patienten bedst mulig behandling, oplyser Martha Abelsen.

Vil indkalde til seminar

Martha Abelsen oplyser, at hun i forbindelse med efterårssamlingen vil indkalde Inatsisartut og andre interessenter til et seminar, hvor man får diskuteret, ”hvilke forventninger, vi skal have til vores sundhedsvæsen, og hvordan vi ønsker, at strukturen skal være”.