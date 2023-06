Skibs-salg: Rederier giver 100.000 kr. til uddannelsesfond

Redaktionen Søndag, 25. juni 2023 - 13:29

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL) har solgt skibet Mary Arctica til rederiet Silver Liner. I den forbindelse oplyser rederiet, at der doneres 100.000 kr. Kommandør G. de Lichtenbergs Fond.

Pengene kommer fra salget af skibet men også fra salg af de kunstværker, som har været anvendt som udsmykning ombord på skibet, oplyser RAL på sin hjemmeside.

Vil støtte ophold på Georg Stage

Pengene vil via fonden støtte unge i Grønland med en gratis deltagelse i uddannelsesprogrammet på skoleskibet Georg Stage. Uddannelsesprogrammet fokuserer på sejlads, navigation og maritimt arbejde.

- Vi er glade for, at denne donation går til at støtte grønlandske unge i deres valg af karriere indenfor det maritime, som vi har stærkt brug for i Grønland, udtaler kommerciel direktør i Royal Arctic Line, Niels Clemensen.

Taknemmelig bestyrelsesformand

Hos Kommandør G. de Lichtenbergs Fond er man dybt taknemmelig for donationen, fortæller bestyrelsesformand Rasmus Lohse:

- I den frivillige bestyrelse ser vi også donationen som et skulderklap, og den er helt sikkert med til, at vi holder hovedet højt og kæmper videre med at støtte de unge mennesker. Fonden har siden 1962 sendt cirka 300 unge fra Grønland på uddannelse - primært ombord på Skoleskibet Georg Stage.

- Uden den store opbakning fra private og erhvervslivet, kunne det ikke lade sig gøre, siger han.